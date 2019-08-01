الرئيس الفلبيني يهدد ذبابة بالقتل أثناء إلقائه كلمة أمام الجمهور!

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أظهر مقطع فيديو لحظة مهاجمة ذبابة الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أثناء إلقائه كلمة أمام الجمهور.

ووفقاً لفيديو وكالة “فرانس برس”، حلقت الذبابة فوق وجه دوتيرتي عدة مرات محاولاً إبعادها إلا أنه فشل في ذلك.

من جهته مازح دوتيرتي الحضور وهاجم الذبابة قائلاً إن الذبابة تعمل بأوامر الكنيسة الكاثوليكية التي ينتقدها خلال كلمته أمام الطلبة.

وأضاف دوتيرتي قائلا: “حدثت لي مشاجرة مع الكهنة وهذه الذبابة تتلقى أوامرهم. وهي تابعتني بعض الوقت”. وأضاف: “انتظري حتى أنهي كلمتي. سأقتلك بالجريدة”.