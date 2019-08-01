بالفيديو.. موظفة بالجوازات تتحدث مع حاجة تركية بلغتها في أحد مطارات المملكة

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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لموظفة بالجوازات في أحد مطارات المملكة، وهي تستقبل سيدة “تركية” وتشرح لها الإجراءات لغتها. وأظهر المقطع تمّكن الموظفة وطلاقتها وهي تتحدث اللغة التركية، حيث رحبت بالحاجة وشرحت لها الإجراءات باللغة التركية. وشهد المقطع تداولاً واسعًا بين النشطاء الذين عبروا عن فخرهم بالموظفة وأشادوا بها لحسن استقبالها وترحيبها بالحجاج.