احدث الأخبار

سفارة المملكة في بانكوك تودّع حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام من مملكة تايلند
أبرز المواد
 الجمارك تُنجز إجراءات أكثر من مليون و 875 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2019 م
أبرز المواد
 محافظ المزاحمية يستقبل وفد صحافيو الوطن ويشيد بجهودهم الإعلامية
منطقة الرياض
 أمير تبوك إشادة الحجاج بمايقدم لهم من خدمات  هو شرف لكل سعودي 
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد الحفل الختامي لمعسكر تبيان البرمجي التقني الأول بالقصيم
منطقة القصيم
 أمير القصيم يقف على الجهود المبذولة بمدينة الحجاج لخدمة ضيوف الرحمن
منطقة القصيم
 بالفيديو.. موظفة بالجوازات تتحدث مع حاجة تركية بلغتها في أحد مطارات المملكة
أبرز المواد
 الاتحاد الإنجليزي يزيد الحد الأدنى لعقوبة الإهانة العنصرية
أبرز المواد
 الرئيس الفلبيني يهدد ذبابة بالقتل أثناء إلقائه كلمة أمام الجمهور!
أبرز المواد
 وظائف للنساء بالهيئة الملكية في ينبع
أبرز المواد
 ضحايا في انفجار عنيف استهدف شرطة الشيخ عثمان في عدن
أبرز المواد
 هولندا تُفعّل رسمياً حظر ارتداء النقاب
أبرز المواد
سفارة المملكة في بانكوك تودّع حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام من مملكة تايلند

سفارة المملكة في بانكوك تودّع حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام من مملكة تايلند

أبرز المواد
الجمارك تُنجز إجراءات أكثر من مليون و 875 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2019 م

الجمارك تُنجز إجراءات أكثر من مليون و 875 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2019 م

أبرز المواد
محافظ المزاحمية يستقبل وفد صحافيو الوطن ويشيد بجهودهم الإعلامية

محافظ المزاحمية يستقبل وفد صحافيو الوطن ويشيد بجهودهم الإعلامية

منطقة الرياض
أمير تبوك إشادة الحجاج بمايقدم لهم من خدمات  هو شرف لكل سعودي 

أمير تبوك إشادة الحجاج بمايقدم لهم من خدمات  هو شرف لكل سعودي 

أبرز المواد

بالفيديو.. موظفة بالجوازات تتحدث مع حاجة تركية بلغتها في أحد مطارات المملكة

http://almnatiq.net/?p=757782
المناطق_جدة

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لموظفة بالجوازات في أحد مطارات المملكة، وهي تستقبل سيدة “تركية” وتشرح لها الإجراءات لغتها. وأظهر المقطع تمّكن الموظفة وطلاقتها وهي تتحدث اللغة التركية، حيث رحبت بالحاجة وشرحت لها الإجراءات باللغة التركية. وشهد المقطع تداولاً واسعًا بين النشطاء الذين عبروا عن فخرهم بالموظفة وأشادوا بها لحسن استقبالها وترحيبها بالحجاج.

روابط ذات صلة

سفارة المملكة في بانكوك تودّع حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام من مملكة تايلند

سفارة المملكة في بانكوك تودّع حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام من مملكة تايلند
الجمارك تُنجز إجراءات أكثر من مليون و 875 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2019 م

الجمارك تُنجز إجراءات أكثر من مليون و 875 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2019 م
أمير تبوك إشادة الحجاج بمايقدم لهم من خدمات  هو شرف لكل سعودي 

أمير تبوك إشادة الحجاج بمايقدم لهم من خدمات  هو شرف لكل سعودي 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*