أمير تبوك إشادة الحجاج بمايقدم لهم من خدمات  هو شرف لكل سعودي 

المناطق- تبوك

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمره بمنفذ حالة عمار مساء أمس على كافة الخدمات والإمكانات التي جندتها الأجهزه الحكوميه المدنيه والعسكريه في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وبمتابعه من سمو وزير الداخليه حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وكيل امارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمره محمد بن عبدالله الحقباني وقائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء بحري عطيه بن أحمد الزهراني ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين ثم عزف السلام الملكي وتفقد أمير منطقة تبوك قوة أمن الحج بقطاع حرس الحدود بحالة عمار واستمع إلى شرح عن مهام القوة مؤكدا سموه على دور حرس الحدود ومثنيا على الجهود التي يبذلها منسوبي حرس الحدود

ثم واصل سموه جولته في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار حيث وقف على الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام من قبل منسوبي الجمارك مشيدا سموه بالخدمات المتطورة التي تقدمها الجمارك

ثم التقى سمو أمير المنطقة بالحجاج القادمين عبر المنفذ ونقل لهم ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله وقال سموه أنتم في بلادكم وبين أهلكم والجميع هنا لخدمتكم وتقديم كل التسهيلات والخدمات لكم منذ وصولكم للحظة الأولى للمملكة العربية السعودية

ثم وقف سمو أمير منطقة تبوك المشرف على اعمال الحج والعمره على الخدمات الصحية التي تقدم عبر مركز المراقبه الصحيه في مدينه الحجاج واطلع سموه على مايضمه المركز من كوادر طبية وفنيةً وتجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية الصحية والوقائيه لهم

ثم توجه سموه الى مركز التوعيه الدينيه للحجاج

واطلع على مايضمه من مطبوعات وكتيبات توعويه بعشرات اللغات ثم وقف سمو أمير المنطقة على الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل الجوازات والتقى سموه بالعاملين من منسوبي ومنسوبات الجوازات وقال انتم تمثلون وطنكم المملكه العربيه السعوديه

ثم التقى سمو أمير المنطقة بطلاب المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج وما يقدموه من خدمات لخدمه ضيوف الرحمن ثم توجه أمير منطقة تبوك إلى مركز حالة عمار والتقى المواطنين والعاملين في مدينة الحجاج واثنى على جهود الجميع وأكد سموه أن الخدمات في مدينة الحجاج تزداد عاما بعد عام وهذا مايلاحظه الجميع وقال سموه إنني التقيت اليوم بالحجاج القادمين الذين عبروا بمشاعر صادقه تجاه المملكه وقيادتها الحكيمه وشعبها الوفي وماقدم لهم من خدمات وتسهيلات واضاف سموه أنه شاهد اليوم ابناء وبنات الوطن يعملون في هذا المنفذ على أعلى مستوى وأنه سعيد بمشاهدة شباب وفتيات الوطن يعملون في هذا المنفذ وهذا مايسعد الإنسان ويجسد هذا التكامل الذي ينشده ولاة الأمر حفظهم الله

ثم أدلى سمو أمير منطقة تبوك بتصريح أكد من خلاله أن الإنسان يشعر بسعادة وهو يشاهد الخدمات الني تقدم لضيوف الرحمن والدقة في العمل والذي شهد به الحجاج الذين انهوا إجراءات دخولهم لأداء مناسك الحج كما أنهم هم من يعرفون حجم هذه الخدمات وأن إشادة حجاج بيت الله الحرام بما تقدم لهم من خدمات من قبل اخوانهم العاملين بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار هو شرف لكل سعودي لأننا خدام لحجاج بيت الله الحرام وللزائرين والمعتمرين وقال سموه إن المملكة يفد اليها

عشرات الملايين من المعتمرين والحجاج وخدمتهم شرف كبير

بعد ذلك غادر سمو امير المنطقة مدينة الحجاج مودعآ بالحفاوة والتكريم