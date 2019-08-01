محافظ المزاحمية يستقبل وفد صحافيو الوطن ويشيد بجهودهم الإعلامية

المناطق_-فلاج الشعيفاني

استقبل سعادة الأستاذ سلطان بن سعد السديري محافظ محافظة المزاحمية صباح أمس الأربعاء، 28/ 11/ 1440هـ، بمكتبه بمقر المحافظة رئيس مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان بالملتقى.

واستمع السديري لعرض موجز عما يقدمه صحافيو الوطن من برامج وندوات وطنية وخدمات إعلامية تخدم المجتمع بشكل عام، كما اطلع على كتيب تعريفي عن لجان الملتقى والخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي ولجنة العلاقات العامة ولجنة المسؤولية الاجتماعية، حيث أبدى سعادته بما شاهده وسمعه وأثنى على جهود أعضاء صحافيو الوطن، وما يقدمونه من توعية للمجتمع ونشر الفعاليات التي تقام في أرجاء الوطن وتسليط الضوء عليها.

وأكد السديري بأنه من خلال عمله كمحافظ وتنقله بين مدن ومحافظات المملكة والاختلاط بالناس وما شاهده ولمسه من خدمات قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي – حفظهما الله – تحتم دور الإعلام في نشر وإبراز هذه الإيجابيات الوطنية التي لابد يستشعرها كل مواطن، ونحن في المحافظة لدينا مواقع تاريخية وسياحية ومشاريع تنموية ونطمح للتعاون معكم لكي تبرز هذه الجهود الكبيرة والدعم اللامحدود من قبل أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

من جانبه شكر الأستاذ سعيد بن هليّل العجل رئيس مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن الأستاذ سلطان السديري محافظ المزاحمية على هذه الدعوة الكريمة والتي تؤكد حرصه على الاهتمام بالإعلام ومد جسور التواصل مع الإعلاميين كون الإعلام عين المسؤول وعليه دور كبير ومسؤولية عظيمة تجاه وطنهم في إبراز كل ما هو إيجابي.

وأوضح العجل أن ملتقى صحافيو الوطن يضم نخبة منتقاة بعناية من الإعلاميين والإعلاميات وأصحاب الرسالة الهادفة، وهم من جميع وسائل الإعلام مرئي، مقروء، ومسموع، يحملون على عاتقهم هذه الأمانة الصحفية.

كما تحدث نائب رئيس الملتقى صعب الرشيدي عن اهتمام القيادة الكريمة بالإعلام ودعمها الكبير، مستشهداً بمقولة خادم الحرمين الرشيفين أثناء استقباله مؤخراً بجدة للإعلامين في الصحافة السعودية عندما قال “أنتم الآن المعول عليكم تنهضون بإعلامنا واعتمادنا عليكم”، كما تحدث حمود الرويس عضو مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن عن أهمية إقامة الندوات وما تحدثه من وعي ورفع مستوى الثقافة لدى المجتمع تجاه ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين والرؤية الطموحة والنهضة التنموية التي تعيشها المملكة.

بعد ذلك انتقل الجميع لقاعة الاجتماعات وشاهدوا فلماً تعريفياً عن محافظة المزاحمية وما تحويه من مناطق جذب سياحي كمتنزه الخرارة ومشروع القدية والأماكن التاريخية التي تعود لمئات السنين، والمشاريع القائمة.

وفي الختام قدم الأستاذ سعيد العجل إهداء لسعادة المحافظ وشكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتقطت الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أنه سيكون هناك تعاون وشراكة بين محافظة المزاحمية وملتقى صحافيو الوطن في مجالات مختلفة لإبراز ما في المنطقة في مشاريع تنموية وإرث تاريخي ومناطق سياحية.