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الفريق العمرو يقف على سير تشغيل الخطة العامة للطوارئ بالحج
http://almnatiq.net/?p=757816
مكة - عادل الزهراني

ثمن معالي مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، الدعم اللامحدود الذي قدمته وتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لجهاز الدفاع المدني لأداء مهامه في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، منوهًا بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا لكافة مراحل إعداد وتنفيذ الخطة العامة للطوارئ خلال حج هذا العام، وتوجيهات سموه بتوفير كل ما يلزم من إمكانات لقوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذها لتحقيق أهدافها على الوجه الأمثل وبما يحقق أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام.

وأكد العمرو خلال رئاسته، اليوم، اجتماعًا للوقوف على سير تشغيل خطة قوات الدفاع المدني لحج هذا العام، على ثقته في قدرات قوات الدفاع المدني المشاركة في مهام الحج لما يملكونه من مهارات وخبرات تراكمية، وأهمية استشعارهم ضخامة المسؤولية المنوطة بهم، وإدراك الشرف الكبير للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم صورة مشرفة لما تبذله المملكة من جهد وإمكانات وموارد لتيسير أداء الحج، مشددًا على ضرورة رفع الحس الأمني والوقائي وعدم التساهل مع أي تجاوزات أو مخالفات لاشتراطات السلامة وبذل كل الجهد للقيام بهذا الواجب وأداء هذه الأمانة.

من جانبه، استعرض قائد قوات الدفاع المدني بالحج، اللواء حمود بن سليمان الفرج، خلال الاجتماع عرضًا مرئيًا، تضمَّن ما تم تنفيذه من خطط الدفاع المدني والاستعدادات  الجارية لتنفيذها والوقوف على سير التشغيل في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى التأمين على اكتمال الجاهزية والتموضع لجميع القوات بالمشاعر المقدسة، واحتوى العرض كافة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ الجانب الوقائي للخطة العامة للطوارئ لحج هذا العام والمتضمِّنة أعمال المسح الوقائي لكافة مخيمات الحجاج ومرافق الجهات الحكومية والمنشآت التجارية وإجراءات تطبيق قرار منع استخدام الغاز في المشاعر، وكذلك خطط نشر الخدمة واستعداد وحدات ومراكز الدفاع المدني في منى ومزدلفة وعرفات.

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