تواصل العلاج بالعمل بمركز تأهيل حائل الشامل

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يواصل مركز التأهيل الشامل بحائل نجاحاته الايجابية ضمن البرامج المخطط لها بشكل يومي للنزلاء من خلال برنامج العلاج بالعمل الذي يقوم عليه قسم النشاط في تكثيف حصص يومية للنزلا في تطبيقات عملية ومهنية معززة وعددهم ١٤ نزيلا بمتابعه مباشرة من مدير مركز التأهيل الشامل بحائل الاستاذ نايف الضحوي.

ويتواصل العلاج بالعمل بإستخدام أحدث التقنيات وتوفير كل مايحتاجه نزلاء المركز للقيام بالأنشطة والمهارات الحياتية التي تسهم في تطوير قدرات ذوي الإعاقة وزيادة استعدادهم للإستقلالية والحد من العجز الناتج عن الإعاقة ، وروعي فيها كيفية قضاء المعاقين أوقاتهم كي ينجزوا الأدوار المنوطة بهم في الحياة ضمن بيئات متعددة بهدف تحسين اداء المعاق وتغلبه على جوانب القصور أو العجز الناتج عن الاعاقة بما يسهم في إنجاح برامج الرعاية والتأهيل .

من جانبه قدم مدير عام فرع الوزارة بحائل الاستاذ فريح العياد شكره وتقديره لجهود ادارة المركز على تعاونهم ودعمهم لكل مافيه خدمة وراحة ذوي الإعاقة من المشمولين بالرعاية والتأهيل بالمركز .