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الزام بائعي التمور بوضع ملصقات على العبوات

وادي الدواسر: انشاء سوق مركزي لتجارة المواشي والأعلاف

وادي الدواسر: انشاء سوق مركزي لتجارة المواشي والأعلاف
http://almnatiq.net/?p=757835
وادي الدواسر - فالح الدوسري
ناقش المجلس البلدي لمحافظة وادي الدواسر في جلسته الإعتيادية رقم (46) التي عقدها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بن مفرج آل هدران  مشروع انشاء سوق مركزي لتجارة المواشي والأعلاف  بالمحافظة ، إلى جانب طلب وزارة  الشئون البلدية والقروية بدراسة الاثر البيئي للمشروع ، موصياً بالرفع لوكالة شؤون بلديات منطقة الرياض لتعميد أحد المكاتب المختصة لإعداد الدراسات المطلوبة.
وتطرق المجلس خلال الجلسة إلى توسعة الطرق المؤدية لأسواق المواشي بالمحافظة ، ومن ضمنها طريق (ابا النمل) من حي المعتلا الى السوق، حيث تبرع المواطنين بجزء من اراضيهم لذلك ، حيث أوصى المجلس  بمنح المواطنين المتبرعين رخص تجارية تحفيزاً وتشجيعاً لهم.
وأوصى المجلس ، بلدية وادي الدواسر بالزام بائعي التمور بوضع ملصقات  موضحاً بها نوع المحصول والمزرعة المنتجة واسم المحافظة وبشكل واضح ، وذلك بعدما تبين عدم وجود أي بيانات تدل على نوعية المحصول وموقعه في عددٍ من عبوات التمور في السوق.
وتطرق الى مناقشة انتقال سوق الشعير بجانب سوق المواشي، وأوصى المجلس بأن تقوم البلدية بتهيئة الموقع وتجهيزه وبشكل عاجل.
*زيادة رقعة التشجير*
كما ناقش المجلس خلال الجلسة استحداث مشتل زراعي للبلدية ، حيث تبين للمجلس حاجة البلدية للمشتل، لزيادة رقعة التشجير في الطرق والحدائق ، وقد أصدر المجلس قراراً باستحداثه، حيث بين رئيس البلدية بأنه سوف يتم العمل على ذلك وتجهيزه خلال فترة وجيزة.
واطلع المجلس على تعميم الامين العام لشؤون المجالس البلدية بشأن طلب مرئيات المجلس حيال مسودة ادلة المكاسب السريعة ، وبعد عرض نسخ الادلة على أعضاء المجلس ودراستها من قبل الاعضاء رأى المجلس تأييد مضمونها.

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