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أمير منطقة مكة المكرمة يتسلّم التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة

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أمير منطقة مكة المكرمة يتسلّم التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة يتسلّم التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=757842
المناطق - جدة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة.
وتضمن التقرير الذي سلّمه مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء محمد القرني للأمير خالد الفيصل، إحصاءات عن جهود المديرية في ضبط المهربين والمروجين ومنع دخول المخدرات وترويجها.

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