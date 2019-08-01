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الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفتتح مركز التوعية الرقمية بالشهداء في المدينة المنورة

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفتتح مركز التوعية الرقمية بالشهداء في المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=757845
المناطق - المدينة المنورة
افتتح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مركز التوعية الرقمية بالشهداء بالمدينة المنورة، واستمع معاليه إلى شرح مفصل عما تميزت به مشاركة الرئاسة لهذا العام في الحج من استخدام للتقنيات الحديثة.
ويحتوي المركز الرقمي على شاشة عرض يتم من خلالها بث المواد التوعوية من خلال تقنية الـ ( wifi ) على الهواتف الذكية لتحميل المحتوى المسموع والمقروء والمرئي عن بعد مناسب، ويمكن لـ ٦٤ مستفيداً تحميل المنتجات في لحظة واحدة خلال تواجدهم بقربه، كما زودت المنصة بمنتجات توعوية بـ ١٥ لغة حية.
كما يحتوي المركز الرقمي على أجهزة تواصل لبث المحتوى المسموع والمقروء والمرئي، ولوحة تعريفية عن منصة زاد الحاج الإلكترونية مع باركود يحتوي على كل منتجات الحج التوعوية، ولوحة تعريفية عن منصة (زاد الحاج) وكيفية الاستفادة منها وغير ذلك من التقنيات.
وخلال الزيارة اطلع معاليه على التجهيزات المعدّة لاستقبال ضيوف الرحمن والمواد التوعوية التي يوزعها الأعضاء.
وبين د. السند أن الرئاسة العامة في عملها كله واختصاصاتها وعلى وجه الخصوص في موسم الحج تحظى بالمتابعة والتأييد والتشجيع والدعم الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه–، ويسانده ويعاضده في ذلك سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله ورعاه – والذي يتابع عن كثب أعمال الرئاسة ويوجه ويدعم أعمالها.
وأضاف معاليه: أن مشاركة الرئاسة وأعمالها بموسم الحج في منطقة المدينة المنورة تحظى بالدعم والتأييد والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بمنطقة المدينة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل.

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