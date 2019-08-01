وصول ( 1.336.426) حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس ( 1.336.426) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ ( 1.245.303 ) حجاج ، فيما قدم عن طريق البر ( 76.199) حاجًا , وعبر البحر ( 14.924) حاجًا، وذلك بزيادة ( 114.970) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ( 9% ) تقريباً.