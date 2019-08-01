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لتحقيق الأمن المائي ولخدمة أكثر من 15 ألف نسمة

مياه الحدود الشمالية تنجز تشييد خزن مائي بمحافظة رفحاء بسعة 54 ألف م3 وبتكلفة تجاوزت 27 مليون ريال

مياه الحدود الشمالية تنجز تشييد خزن مائي بمحافظة رفحاء بسعة 54 ألف م3 وبتكلفة تجاوزت 27 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=757862
المناطق - رفحاء

انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية، من تشييد مشروع الخزانات الاستراتيجية بمحافظة برفحاء بسعة تخزينية تبلغ 54 ألف متر مكعب، وبتكلفة تجاوزت 27 مليون ريال. ويأتي ذلك تعزيزًا لرؤية القيادة في تحقيق الأمن المائي، وتلمس الاحتياجات الخدمية للمواطنين، وذلك من خلال إيجاد مشاريع تلبي الطلب المتزايد على المياه.

وأكدت شركة المياه الوطنية أنها تهدف من تنفيذ مشروع إنشاء خزانات استراتيجية بمحافظة برفحاء توفير مخزون مائي احتياطي لتغذية مدينة رفحاء في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى إيجاد ضخ مائي موازي للخزان العالي بحي الروضة ومحطة حي التعاون، كذلك إيجاد ضخ مباشر لشبكة المياه بأحياء الشمال والجميماء واليرموك.

وبيّنت أن المشروع سيخدم بشكل مباشر أكثر من 15 ألف نسمة في محافظة رفحاء عبر أكثر من 2853 توصيلة مياه، مشيرة إلى أن المشروع تضمن تشييد 3 خزانات استراتيجية بسعة 18 ألف متر مكعب لكل خزان، وبطاقة تخزينية إجمالية تبلغ 54 ألف متر مكعب، مشيرة إلى أن المشروع تضمن مبنى للمضخات، ومبنى للكلور، ومبنى للفنيين. إضافة إلى تنفيذ خطوط ناقلة بطول 7 كيلو متر طولي.

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