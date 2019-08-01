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كشافة المملكة يتسلقون الصخور في ولاية فرجينيا الغربية

كشافة المملكة يتسلقون الصخور في ولاية فرجينيا الغربية
http://almnatiq.net/?p=757877
الرياض - مبارك الدوسري

شارك عدداً من أفراد وفد جمعية الكشافة العربية السعودية ، المُشارك حالياً في الجامبوري الكشفي العالمي الــ 24 المُقام بمحمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية ، يوم أمس في رياضة صعود الصخور والتي تأتي ضمن فعاليات الجامبوري في مجال المغامرة .

وأوضح رئيس الوفد الكشفي السعودي عبدالله بن محمد المنصور ، ان المشاركين السعوديين قد ظهروا بمهارات ومستوى لاقت استحسان وتقدير واعجاب القائمين على تلك الرياضة ، حيث تميزوا في الاتزان والقدرة الجسدية والعقلية ، وامتلاكهم لعنصر الشجاعة.

وارجع المنصور ذلك الى التدريب الذي خضع له المشاركين قبل بدء الجامبوري بفترة  فضلاً عن وجود مواهب تمارس تلك الرياضة طوال العام ، بالاضافة الى توفير الجمعية جميع الأدوات التي تساعد على تشجيع الشخص لممارسة تلك الرياضة .

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