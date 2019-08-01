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خيركم تحتفي بأول حافظين للقرآن من حلقة المكفوفين

خيركم تحتفي بأول حافظين للقرآن من حلقة المكفوفين
http://almnatiq.net/?p=757897
المناطق - جدة
احتفي مجمع المودة القرآني المسائي بجمعية خيركم بجدة بتخريج أول حافظين من حلقة المكفوفين وذلك وسط حضور أولياء أمورهم وأهالي حي الفيحاء.
وفي كلمته خلال الحفل عبّر مدير عام جمعية خيركم الأستاذ عبدالعزيز فتني بسعادته بتخريج الطالبين كمال عبدالرحمن أحمد  – 21 عاماً –  وإبراهيم صالح اليافعي  – 19 عاماً  – والذين حفظوا كتاب الله في  أول حلقة مكفوفين في المنطقة الغربية ، شاكراً القائمين على مجمع المودة ومؤسسة إسماعيل أبو داود الخيرية الجهة الراعية لمشروع قادرون لذوي الاحتياجات الخاصة ، فيما أثنى على معلم الحلقات الأستاذ علي بن سالم باعجاجه والذي تغلب على الإعاقة ويبذل جهود جبارة ليجعل من هؤلاء المكفوفين حفظة للقرآن الكريم.
وفي ختام الحفل كرم فتني الخريجين وأولياء أمورهم ، فيما حثهم مدير مجمع المودة الاستاذ عبدالعزيز اليافعي على مواصلة طريق الخيرية بالمراجعة الدائمة والتمثل بأخلاق القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.

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