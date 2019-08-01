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أثنى على تحديث الشراكات المجتمعية للتعليم ..

أمير القصيم يرعى توقيع اتفاقية شراكة بين التعليم والمركز الوطني للقياس

أمير القصيم يرعى توقيع اتفاقية شراكة بين التعليم والمركز الوطني للقياس
http://almnatiq.net/?p=757903
المناطق - بريدة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم, توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والمركز الوطني للقياس.

ووقع الاتفاقية مدير عام تعليم المنطقة صالح الجاسر من جانب إدارة التعليم، ومدير إدارة الاختبارات المحوسبة بالمركز الوطني للقياس صالح السليم، من جانب المركز.
وتهدف اتفاقية الشراكة المجتمعية التابعة لإدارة التعليم بمنطقة القصيم، إلى إشراك مؤسسات المجتمع في تحسين التعليم وتطوير منتجاته، وتحقيق غايات وتطلعات رؤية المملكة 2030، وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ القيم الإيجابية، بما يتوافق ودور قطاع التعليم في خدمة المجتمع وتوعيته بجميع فئاته، وإيماناً من المركز بدوره الوطني لخدمة التعليم والطلاب والطالبات في محافظة عقلة الصقور وكافة مناطق ومحافظات المملكة.

وأعرب سمو أمير منطقة القصيم عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستخدم المجتمع التعليمي والمحلي في المنطقة، وكافة أنحاء المملكة، وتساعد أبنائنا وبناتنا من جميع أطياف المجتمع إلى استكمال مسيرتهم العلمية، وتحقيق طموحاتهم التعليمية خدمة للعلم والمتعلمين، ونهضة بهذا الوطن الغالي، وتحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030، مثنياً على تحديث الشراكات المجتمعية التي كانت بين تعليم المنطقة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، منوهاً بجهود مدير تعليم المنطقة ومنسوبي إدارة التعليم في ذلك.

من جهته، أكد مدير عام تعليم منطقة القصيم صالح الجاسر حرص الإدارة على المشاركة المجتمعية كمبدأ أساس من مبادئ تنمية المجتمع، والمساهمة الفاعلة في إقامة ورعاية المناشط والفعاليات التعليمية، وتعزيز الشراكات الناجحة ومد آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات، وعلى رأسها المركز الوطني للقياس التي أصبحت تتطلع في دعم ورعاية الحراك التنموي الاجتماعي.

 

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