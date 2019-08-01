أمير القصيم يكرم أمين مجلس فتيات المنطقة وعضوات المجلس بعد نجاح معسكر تبيان البرمجي

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم، أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا وعضوات المجلس ، نظير جهودهن وإسهاماتهن الوطنية والمجتمعية التي قدمهن لخدمة فتيات المنطقة من خلال عدد من المبادرات التي قام بها المجلس ، آخرها نجاح معسكر تبيان البرمجي الذي رعى حفل ختامه سمو أمير المنطقة أمس، ويعد من أهم المبادرات التي نفذها مجلس الفتيات بالقصيم.

ورحب سموه بالمهنا، وشكرها على ما قامت به من إسهامات وطنية واجتماعية وعمل تطوعي عظيم هي وزميلاتها في المجلس لخدمة فتيات لمنطقة، مثنياً على ذلك العمل الذي وصفه بالخيري، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهن.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل: إن ما قامت به منال المهنا وأعضوات المجلس يدل على المواطنة الصادقة لبنات هذا الوطن المعطاء، وحبهن لتقديم العمل التطوعي والاجتماعي الذي يخدم جميع المراحل العمرية لفتيات المنطقة، مشيراً إلى أن الجهود التي قدمتها هي وزميلاتها في مجلس فتيات القصيم محل تقدير واعتزاز وفخر الجميع، ويؤكد مدى عمق محبة بنات هذه المنطقة لتقديم كل ما فيه خير لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً .

من جانبه أعربت أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا عن بالغ شكرها وتقديرها على حسن استقبال سموه لها، مشيرةً إلى أن الفضل لسمو أمير منطقة القصيم بعد الله سبحانه وتعالى، وفكرته بإنشاء مجلس فتيات القصيم، مؤكدة أن هذا التكريم من سموه يعد حافزاً لهن لبذل المزيد من الجهد لكل ما يخدم فتيات المنطقة، ويحقق تطلعاتهن ومتطلباتهن، وتحقيقاً لطموح قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – في تمكين المرأة في العمل والتطوير والتنمية، لافتةً إلى أن ما قامت به هو واجب عليها أمام وطنها المعطاء وفتيات المنطقة اللاتي يستحققن أكثر من ذلك.

حضر التكريم عدد من عضوات مجلس فتيات القصيم.