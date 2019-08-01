احدث الأخبار

بريطانيا لإيران: لن يكون هناك تبادل للناقلتين
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم أمين مجلس فتيات المنطقة وعضوات المجلس بعد نجاح معسكر تبيان البرمجي
منطقة القصيم
 أمير القصيم يرعى توقيع اتفاقية شراكة بين التعليم والمركز الوطني للقياس
منطقة القصيم
 والدة مدير المكتبة العامة بمنطقة الباحة في ذمة الله
مجتمع المناطق
 خيركم تحتفي بأول حافظين للقرآن من حلقة المكفوفين
منطقة مكة المكرمة
 اكتمال تطوير “أرض بيضاء” خاضعة للرسوم من مالكها بمساحة 724 ألف متر مربع في جدة
منطقة مكة المكرمة
 قطار الحرمين ينقل أول مجموعة حجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة
أبرز المواد
 موجة حر تضرب المملكة.. والحصيني يكشف التفاصيل ويحدد موعدها
أبرز المواد
 كشافة المملكة يتسلقون الصخور في ولاية فرجينيا الغربية
منطقة الرياض
 السفير الفلسطيني يثمن توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينين
أبرز المواد
 رئاسة هيئة الأمر بالمعروف تنفذ برامج تدريبية لمنسوبيها المشاركين في الحج بعنوان ( مهارات التعامل مع الحاج والمعتمر والزائر )
منطقة مكة المكرمة
 أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم وفريق تأهيل وادي الرمة
أبرز المواد
بريطانيا لإيران: لن يكون هناك تبادل للناقلتين

بريطانيا لإيران: لن يكون هناك تبادل للناقلتين

أبرز المواد
أمير القصيم يكرم أمين مجلس فتيات المنطقة وعضوات المجلس بعد نجاح معسكر تبيان البرمجي

أمير القصيم يكرم أمين مجلس فتيات المنطقة وعضوات المجلس بعد نجاح معسكر تبيان البرمجي

منطقة القصيم
أمير القصيم يرعى توقيع اتفاقية شراكة بين التعليم والمركز الوطني للقياس

أمير القصيم يرعى توقيع اتفاقية شراكة بين التعليم والمركز الوطني للقياس

منطقة القصيم
والدة مدير المكتبة العامة بمنطقة الباحة في ذمة الله

والدة مدير المكتبة العامة بمنطقة الباحة في ذمة الله

مجتمع المناطق

بريطانيا لإيران: لن يكون هناك تبادل للناقلتين

بريطانيا لإيران: لن يكون هناك تبادل للناقلتين
http://almnatiq.net/?p=757914

استبعدت بريطانيا مجدداً، اليوم الخميس، مبادلة الناقلة الإيرانية “غريس 1” التي تم احتجازها قرب جبل طارق بالناقلة “ستينا امبيرو” التي ترفع العلم البريطاني والتي احتجزتها طهران إثر مرورها في مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، خلال زيارة إلى بانكوك: “لن نقايض: إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة ترفع علم بريطانيا بشكل غير قانوني فإنه يتعين الالتزام بحكم القانون وحكم القانون الدولي”.

وأضاف: “لن نقايض سفينة احتجزت بشكل قانوني بسفينة احتجزت بشكل غير قانوني. هذه ليست الطريقة التي ستخرج بها إيران من عزلتها”.

وتابع: “لذا أخشى أنه لا يوجد أي شكل من المقايضة أو المساومة أو الربط مطروح على الطاولة”.

وتصاعدت التوترات بين إيران وبريطانيا منذ سيطرت قوات إيرانية خاصة على ناقلة ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد احتجاز قوات بريطانية ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” قرب جبل طارق بتهمة انتهاك العقوبات على سوريا.

روابط ذات صلة

قطار الحرمين ينقل أول مجموعة حجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

قطار الحرمين ينقل أول مجموعة حجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة
موجة حر تضرب المملكة.. والحصيني يكشف التفاصيل ويحدد موعدها

موجة حر تضرب المملكة.. والحصيني يكشف التفاصيل ويحدد موعدها
السفير الفلسطيني يثمن توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينين

السفير الفلسطيني يثمن توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*