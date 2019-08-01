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كشافة تعليم وادي الدواسر تحتفي باليوم العالمي للمنديل الكشفي

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كشافة تعليم وادي الدواسر تحتفي باليوم العالمي للمنديل الكشفي

كشافة تعليم وادي الدواسر تحتفي باليوم العالمي للمنديل الكشفي
http://almnatiq.net/?p=757917
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

شاركت كشافة تعليم محافظة وادي الدواسر اليوم ، العالم الكشفي, الاحتفاء باليوم العالمي للمنديل الكشفي ، حيث ارتدى جميع أفراد كشافة المحافظة المنديل الكشفي وأبرزوه في مختلف مناشطهم بمختلف المناسبات داخل المحافظة من خلال اندية الاحياء ، وخارجها بالمعسكر الاعدادي للكشافة الذي تُقيمه كشافة وزارة التعليم بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية ، والقادة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم, أن هذه المشاركة تأتي إيماناً من إدارة التعليم بهذه المناسبة كفرصة لإظهار الحركة الكشفية كحركة راسخة ومنتشرة , مؤكداً أن جميع منسوبي الكشافة بتعليم المحافظة يعملون على إيصال صورة أوسع لتلك الحركة في المجتمع .

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