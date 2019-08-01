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أمانة الأحساء تطور سوق الأربعاء الشعبي

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أمانة الأحساء تطور سوق الأربعاء الشعبي

أمانة الأحساء تطور سوق الأربعاء الشعبي
http://almnatiq.net/?p=757923
المناطق - الأحساء

تنفذ أمانة الأحساء حالياً مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي وسط مدينة المبرز، وذلك ضمن أجندة الأمانة في المحافظة على الهوية الشعبية والتراثية للمنطقة، ونظير ما يحمله السوق من شعبية قديمة، وقيمة سوقية اجتماعية استمرت لأكثر من 50 عاماً.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، أن مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي الذي تبلغ تكلفة تطويره 18.5 مليون ريال، تسعى الأمانة إلى تنظيمه وفق أحدث المعايير التي تعطي طابعاً شعبياً وتراثياً وإعادة صياغة الأسواق الشعبية “الأسبوعية” وتنظيمها بصورة أفضل، وذلك وفقاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، وذلك ضمن أهداف الأمانة في معالجة الانتشار العشوائي للباعة ومعالجة التشوه البصري.
وأبان بووشل أن مشروع سوق الأربعاء في المبرز الذي يقع على مساحة إجمالية 45 ألف متر مربع، يأتي ضمن خطة استكمال المشاريع التطويرية في كافة الأسواق الشعبية السبعة التي تضم في المرحلة القادمة تطوير سوق الطرف لأهميتها في المجتمع الأحسائي.
وأشار المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، بأن تطوير مشروع سوق الأربعاء الشعبي الواقع في وسط مدينة المبرز، يحتوي إنشاء مسطحات خضراء ومواقع للتشجير وزيادة الغطاء النباتي في الموقع، إضافة إلى وضع مقاعد جلوس، كما خصص في السوق ممرات وساحات مظللة وإيجاد عدد من الخدمات والمرافق التي من أبرزها ساحة للفعاليات والمناسبات يجاورها نوافير تفاعلية، وإنشاء دورات مياه متفرقة في السوق، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى المساندة.

 

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