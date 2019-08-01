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ضبط تشكيل عصابي يجمع الأموال ويحولها خارج المملكة

ضبط تشكيل عصابي يجمع الأموال ويحولها خارج المملكة
http://almnatiq.net/?p=757927
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها, أسفرت – بفضلٍ من الله – عن ضبط تشكيل عصابي من (٥) خمسة أشخاص من الجنسية البنجلاديشية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ، والقبض عليهم ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها الى خارج المملكة بطرق غير نظامية , وتم في حوزتهم ضبط مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ (٩٧.٠٠٠)ريال و(١٨.٠٠٠) دولار أمريكي ومصوغات ذهبية . وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم .

وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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