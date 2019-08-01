انطلق اليوم المعسكر الداخلي للمنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين في بيوت الشباب بالرياض استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للناشئين بأوزبكستان خلال الفترة من ٦-٩/ ١٢/ ١٤٤٠هـ
ويرأس الوفد السعودي العقيد فهد بن علي الصعيري ويضم الجهاز الفني محمد القحطاني وفهد الدويسان وخالد الدهيمي وعبدالمنعم الخواهر والإداريان ناصر القحطاني ,و خالد الأسمري, فيما يمثل الأخضر 8 لاعبين هم ريان الحارثي ( تحت ٣٣ كجم , يزن بسيسي ( تحت ٤١ كجم ) , كاظم الظافري ( تحت ٤٥ كجم ) , لؤي غانم ( تحت ٤٩ كجم ) ,أصيل عسيري ( تحت ٥٣ كجم ) , محمد مداوي ( تحت ٥٧ كجم ), محمد الغنام ( تحت ٦٥ كجم ) , عمر الزير ( فوق ٦٥ كجم ).
انطلاق معسكر أخضر التايكوندو استعداداً لبطولة العالم
انطلق اليوم المعسكر الداخلي للمنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين في بيوت الشباب بالرياض استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للناشئين بأوزبكستان خلال الفترة من ٦-٩/ ١٢/ ١٤٤٠هـ
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