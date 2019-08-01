انطلاق معسكر أخضر التايكوندو استعداداً لبطولة العالم

المناطق - واس

انطلق اليوم المعسكر الداخلي للمنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين في بيوت الشباب بالرياض استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للناشئين بأوزبكستان خلال الفترة من ٦-٩/ ١٢/ ١٤٤٠هـ

ويرأس الوفد السعودي العقيد فهد بن علي الصعيري ويضم الجهاز الفني محمد القحطاني وفهد الدويسان وخالد الدهيمي وعبدالمنعم الخواهر والإداريان ناصر القحطاني ,و خالد الأسمري, فيما يمثل الأخضر 8 لاعبين هم ريان الحارثي ( تحت ٣٣ كجم , يزن بسيسي ( تحت ٤١ كجم ) , كاظم الظافري ( تحت ٤٥ كجم ) , لؤي غانم ( تحت ٤٩ كجم ) ,أصيل عسيري ( تحت ٥٣ كجم ) , محمد مداوي ( تحت ٥٧ كجم ), محمد الغنام ( تحت ٦٥ كجم ) , عمر الزير ( فوق ٦٥ كجم ).