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“الغذاء والدواء” تُصدر تحديثاً لآلية فسح الإرساليات

“الغذاء والدواء” تُصدر تحديثاً لآلية فسح الإرساليات
http://almnatiq.net/?p=757932
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديثًا لآلية فسح إرساليات الأغذية الواردة بتعميم الهيئة الصادر بتاريخ 18 / 7 / 1440هـ الموافق 25 /3/ 2019م، وذلك حرصاً من الهيئة على تيسير التبادل التجاري وسلاسة دخول المنتجات إلى المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الآلية الجديدة تهدف إلى تسريع وتسهيل عملية إنهاء إجراءات فسح الإرساليات بما يضمن سلامة المنتجات، بالإضافة إلى إمكانية دخول الإرساليات من جميع المنافذ سواء المتواجدة بها الهيئة أو غير المتواجدة بها، وذلك حسب الآلية المرفقة.
وأشارت الهيئة أن الآلية الجديدة تتميز بأنها تمنح المستوردين خيارات متعددة لفسح إرسالياتهم منها إمكانية الفسح المسبق قبل وصول الإرسالية، وإمكانية إنهاء إجراءات فسح الإرساليات بمستودعات المستورد.
وأكدت الهيئة استمرار تطبيق الآلية المعمول بها حالياً قبل التعميم المشار إليه أعلاه، وسيتم التطبيق الاختياري للآلية المحدثة في 1 / 11 / 2019على أن يبدأ تطبيق الآلية المحدثة في 11 / 12 / 1441هـ الموافق 01 / 08 / 2020م.

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