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أمين الباحة يفتتح حديقة الغرير بمحافظة المندق

أمين الباحة يفتتح حديقة الغرير بمحافظة المندق

منطقة الباحة

أمين الباحة يفتتح حديقة الغرير بمحافظة المندق

أمين الباحة يفتتح حديقة الغرير بمحافظة المندق
http://almnatiq.net/?p=757945
المناطق-الباحة

افتتح أمين امانة منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط مساء اليوم الخميس حديقة الغرير بمحافظة المندق بحضور محافظ المندق الأستاذ محمد بن معيض الفائز ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الأستاذ زاهر الشهري ومدراء القطاعات بالمحافظة و تبلغ مساحتها ٦٨٠٠ م٢ وبتكلفة ١٩٧٥٣٢٠ ريال معلناً بذلك بدء إستقبال السياح والزوار من المواطنين للإستمتاع وقضاء الأوقات الممتعة التي من اجلها تم انشاء الحديقة كمقصد يلبي كل ما يبحث عنه الزائر.
من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة المندق المهندس سعيد بن غرم الله الزهراني أن قيمة عقد إنشاء الحديقة بلغ١٩٧٥٣٢٠ ريال حيث تشمل على عدد ٢٧ مظلة خرسانية وعدد الألعاب ١٠ ألعاب كبيرة بالإضافة إلى المراجيح والهزازات وعددها ١٦.
وأضاف الزهراني أن الحديقة تحتوي على عدة مرافق مثل مصلى للرجال بعدد ٥ دورات مياه ومصلى نساء بعدد ٤ دورات مياه وكشك وغرفة حارس .
كما أوضح الزهراني ان هذه الحديقة تضاف الى سلسلة الحدائق والمتنزهات المتميزة في مواقعها وتصاميمها التي قامت بها البلدية وما يميزها أنها تقع وسط كثافة شجرية بعمضان وإطلالتها الرائعة على الطريق السياحي ليكتمل بذلك الجمع بين الطبيعة وروعة التصميم .
وتمنى الزهراني أن ينعم الجميع بهذا الصرح والمحافظة على هذا المرفق والذي هو ملك للجميع

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