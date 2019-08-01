إدارة المصاحف برئاسة شؤون الحرمين توزع (1000) مصحف وسجادة على الحجاج

المناطق - واس

وزعت إدارة المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين اليوم (1000) مصحف وسجادة للصلاة وحقيبة تحتوي على ( CD ) للقرآن الكريم بأصوات أئمة الحرمين الشريفين، وكتيب تعليمي عن مناسك الحج .

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” التي تطلقها الرئاسة في موسمها السابع لخدمة ضيوف الرحمن وذلك في بدروم المسجد الحرام .