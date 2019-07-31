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مهرجان الفاكهة بطبرجل يسجل أكثر 100 الف زائر ومبيعات 2.5 مليون ريال

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مهرجان الفاكهة بطبرجل يسجل أكثر 100 الف زائر ومبيعات 2.5 مليون ريال

مهرجان الفاكهة بطبرجل يسجل أكثر 100 الف زائر ومبيعات 2.5 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=757975
المناطق - الجوف

سجل مهرجان الفاكهة بطبرجل في نسخته الأولى رقمًا كبيرًا في عدد زواره إذ تجاوز حاجز الـ100 ألف زائر خلال الـ5 أيام من انطلاقته، وذلك حسب ما كشفت عنه اللجنة التنفيذية للمهرجان على لسان الدكتور ماجد الشراري نائب المشرف العام على المهرجان رئيس بلدية طبرجل المكلف .

وأضاف الشراري أن المهرجان شهد إقبالاً كبيراً من أهالي وزوار المحافظة ومحافظات المنطقة بالإضافة للمناطق المجاورة مستمتعين بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي تحقق رغبات شرائح المجتمع من خلال عدة أركان وفعاليات من أهمها “معارض مزارعي الفاكهة ومسرح الفعاليات الذي يقيم أمسيات شعرية وإنشادية ومسابقات ترفيهية ، وجناح الفنون التشكيلية وأجنحة الأسر المنتجة بقسميها السجاد والأكلات الشعبية بالاضافة لأجنحة الدوائر الحكومية” .

كما حقق مهرجان الفاكهة بطبرجل في ختام أيامه بعد خمسة أيام من انطلاقته بيع أكثر من 200 طن من الفواكه المتنوعة والتي عرضها وسوّق لها العارضين بالمهرجان .

وقال محافظ طبرجل رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبيد الفليح الحربي أن كثير من المزارعين عمد الى إبرام عقود بيع مباشرة للمنتجات مع مستثمرين سوق الفواكه بالمنطقة والمناطق المجاورة .

وأضاف الفليح أن حجم المبيعات التي تمت بناء على إحصائيات اللجنة التنفيذية لمهرجان الفاكهة بطبرجل بلغت حوالي مليون ونصف المليون ريال وشملت بيع أصناف الفاكهة ومنتجاتها بالإضافة لمبيعات السجاد والسدو والتي شكلت أكثر من 60 منفذ بيع داخل المهرجان ، و أقسام الأكلات الشعبية التي بلغت 20 قسم يقدم أكلات مختلفه من أهمها ورق العنب والمربيات فضلاً عن عربات الفود ترك وألعاب الأطفال المصاحبة للفعاليات .
وأكّد الحربي أن النسخة الأولى من مهرجان الفاكهة بطبرجل ستكون لبنة أساسية وقاعدة صلبة لإقامته في الأعوام القادمة إن شاء الله .

من جانبه قدم المزارعين في طبرجل شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على الموافقة على إقامة هذا المهرجان ودعمه ومتابعته المستمرة له .

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