براعم التحدي يشارك في البرنامج الرياضي النسائي بالجوف

براعم التحدي يشارك في البرنامج الرياضي النسائي بالجوف

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براعم التحدي يشارك في البرنامج الرياضي النسائي بالجوف

براعم التحدي يشارك في البرنامج الرياضي النسائي بالجوف
http://almnatiq.net/?p=757980
المناطق - الجوف

اختتم مركز براعم التحدي للرعاية النهارية مشاركة في البرنامج الرياضي النسائي الأول والمقام في نادي العروبةبرعاية كريمة من صاحبة السمو الأميرة مضاوي آل سعود والذي أستمر لمدة ثلاثة أيام بداية من الأثنين الماضي 26 ذي القعدة 1440 .
وتمثلت المشاركة بركن تعريفي عن مركز براعم التحدي والخدمات الفنية وخدمات رعاية التأهيل المقدمة في المركزوأيضاً ركن عن الخدمات المساندة في المركز كما صاحب المشاركة كلمة بعنوان (معاً لمستقبل زاهر) وتم عرض أفلام وثائقية عن المركز وأنشطته والخدمات المقدمة فيه وتأتي هذي المشاركة ضمن الخطة التوعوية لبرنامج عيش الصيف مع براعم التحدي والمقام في مقر مركز براعم التحدي في الجوف برعاية كريمة من صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن نواف أل سعود وبدعم حصري من أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان .

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