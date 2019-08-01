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دمشق توافق على وقف إطلاق النار في إدلب “بشروط”

دمشق توافق على وقف إطلاق النار في إدلب “بشروط”
http://almnatiq.net/?p=757991
المناطق - وكالات

أعلنت دمشق، الخميس، موافقتها على هدنة في منطقة إدلب شمال غربي سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، تزامنا مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في أستانة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكرى قوله إنه تمت “الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل هذا اليوم، شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة”.

وكانت روسيا وتركيا توصلتا إلى الاتفاق في سبتمبر، إلا أن تنفيذه لم يستكمل.

وتتعرض محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو 3 ملايين نسمة، لقصف شبه يومي تنفذه طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لا يستثني المستشفيات والمدارس والأسواق، ويترافق مع معارك تتركز في ريف حماة الشمالي.

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