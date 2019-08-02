عامل صحي “واحد” يزيد شيخوخة الدماغ 10 سنوات

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http://almnatiq.net/?p=758012
المناطق - الرياض

إذا كنت تعتقد أن أضرار السمنة تقتصر على بعض الأمراض الشائعة فقط مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، فأنت مدعو إلى إعادة النظر، لأن زيادة الوزن تؤثر أيضا على قدرات الدماغ وأدائه.

وبحسب ما نقل موقع “inc”، فإن دراسة من جامعة ميامي الأميركية، كشفت أن زيادة كتلة الجسم وحجم الخصر لدى الإنسان، تؤدي إلى تراجع قدرات الدماغ والذاكرة.

وأوضح الباحثون الأميركيون، أن تبعات السمنة تجعل المادة القشرية من الدماغ أقل سُمْكًا، وهذا يعني التسبب بتراجع في المادة الرمادية.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص، الذين يعانون مشاكل صحية في أواسط العمر، يصبحون أكثر عرضة لاضطرابات الذاكرة حين يشيخون، وهذا الأمر لا ينطبق على من يحظون بصحة جيدة في مراحل العمر المبكرة.

وفي نتيجة صادمة، أوردت الدراسة أن الأشخاص، الذين يعانون زيادة في الوزن وتخطوا الـ60 من العمر، يزيد عمر دماغهم بـ10 سنوات مقارنة بذوي الأجسام الرشيقة والسليمة من الاضطرابات الصحية.

وهذا يعني، أن في حال كان الشخص البدين في الـ60 من عمره، فإن قدراته الدماغية تكون في حالة من وصل إلى 70 سنة.

وأورد الباحثون أن قدرات الدماغ تتأثر بعادات سيئة أخرى مثل التدخين واستهلاك الكحول.

وأوصت الدراسة بالحرص على سلوك صحي، تفاديا لاضطرابات الدماغ مع التقدم في العمر، فضلا عن مشاكل أخرى لا تقل خطورة.

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