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المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني

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المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني

المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني
http://almnatiq.net/?p=758013
المناطق _ نواكشوط

ترأس كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، ممثلين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وفد المملكة المشارك في احتفالية تنصيب فخامة الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعاصمة نواكشوط اليوم.
وقام الوفد، بنقل تهاني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد أن سلم على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وسيقوم الوفد على هامش مشاركته في الاحتفالية، بزيارة مسجد الملك فيصل ـ رحمه الله ـ ومن ثم حضور حفل الغداء الذي سيقيمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري تكريماً لهم.

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