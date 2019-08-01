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تذاكر طيران من إمارة الباحة لزوار الفعاليات

تذاكر طيران من إمارة الباحة لزوار الفعاليات
http://almnatiq.net/?p=758022
المناطق _ الباحة
تقدم الإدارة العامة للمهرجانات بإمارة منطقة الباحة العديد من تذاكر الطيران المجانية من خلال الشراكات مع الخطوط العربية السعودية لزوار الفعاليات في محافظات منطقة الباحة
وأوضح مدير عام إدارة المهرجانات والإحتفالات أ/علي بن عبدالله صنقور أنه سيُجرى السحب على تذاكر الطيران خلال فترة الفعاليات
من جانبه، قدَّم رئيس اللجنة المنفذة لفعاليات صيف الباحة ١٤٤٠هـ الأستاذ سعيد الغامدي شكره لإمارة المنطقة على الجهود التي تقدمها من خلال إنجاح المهرجانات والفعاليات المصاحبة بصيف الباحة ٤٠.

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