إختتام مبادرة أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام ١٤٤٠هـ

المناطق _ حائل

أختتمت مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام الدراسي ١٤٤٠هـ ، مساء اليوم الخميس ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٠هـ ، بالشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل وغرفة وجامعة حائل وغرفة حائل ، والتي نفذت خلال الإجازة الصيفية على مرحلتين، وذلك في مقر غرفة حائل ( للبنين ) ، وفي مقر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للطالبات ( للبنات ) ، وقد حظيت المبادرة بمتابعة وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل لمقر المبادرة والاطلاع على الحصص الدراسية المقدمة والتقى بابنائه الطلاب الدارسين في مبادرة سموه المجانية.

وتهدف المبادرة لتنمية وتطوير المهارات اللغوية لدى الطلاب والطالبات وتهئيتهم للمرحلة الجامعية ، ولكون اللغة الإنجليزية محركا لكثير من العلوم والمعارف التي يعتمد عليها طلاب وطالبات الجامعات في مختلف التخصصات الدراسية .

بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة ٢٠ شوال ١٤٤٠هـ وحتى الفترة ٨ ذو القعدة ١٤٤٠هـ ، على ثلاث فترات بواقع ساعتين لكل فترة ، واستأنفت المرحلة الثانية خلال الفترة ١١ذو القعدة ١٤٤٠هـ وحتى الفترة ٢٩ذو القعدة ١٤٤٠هـ ، على ثلاث فترات بواقع ساعتين لكل فترة أيضا .

وتقدم الأستاذ عارف الحربي مدير إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالشكر لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لرعايتهم الكريمة لهذه المبادرة ومتابعتهم، وأكد على نجاح التجربة للعام الثاني على التوالي ، مشيدا بالعمل التكاملي بين الإدارة العامة للتعليم بحائل وجامعة حائل وغرفة حائل، وقدم شكره لمدير عام التعليم الدكتور يوسف الثويني على متابعته الدائمة وتذليل الصعاب لنجاح المبادرة.

وذكر الأستاذ عارف الحربي بأن إجمالي عدد المسجلين من خلال البوابة الخاصة بالمبادرة 1189 طالب وطالبة ويمثلون 590 طالبة و 599 طالب ، وعدد المقبولين النهائي في المرحلة الأولى 569 وكان نصيب البنات منها 308 وكان عدد الطالبات في المستوى الأول 251 والمستوى الثاني 57 ، ونصيب البنين من المقاعد 261 يمثلون المستوى الأول 231 طالب و المستوى الثاني 30 طالباً .‏ ‏

وكان عدد المقبولين في المرحلة الثانية 240 طالب وطالبة كان نصيب البنات منها 130 طالبة ، يمثلن 90 طالبة في المستوى الأول ، و 40 طالبة في المستوى الثاني ، بينما نصيب الطلاب كان 110 طلاب يمثلون في المستوى الأولى 70 وفي المستوى الثاني 40

وأكد الحربي بأن بإمكان الطلاب والطالبات في المرحلة الأولى والثانية طباعة الشهادات الخاصة بالمبادرة بداية من ١٤٤٠/١١/١٧ هـ

وذكر الدكتور بدر المخلفي عميد عمادة السنة التحضيرية بجامعة حائل أنه في ختام مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد لتعلم اللغة الانجليزية، أتقدم بالشكر الجزيل لسموه على رعايته الكريمة لهذه المبادرة النوعية والتي هدفها الأسمى خدمة أبناء المنطقة وزيادة حصيلتهم اللغوية والتي سوف تعود عليهم بالنفع في دراستهم الجامعية.

وأشير إلى أن أحد أهم أهدافنا في جامعة حائل من خلال هذه المبادرة كسر حاجز تعلم اللغة الإنجليزية للطلبة والتواصل مع معلمين ناطقين باللغة الإنجليزية، مما يساعد الطلبة بتخطي مستويات اللغة الإنجليزية بالجامعة.

كما لايفوتني أن أتقدم بالشكر لمعالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم الخليل مدير جامعة حائل على حرصه ومتابعته الدائمة للمبادرة، وتذليله لكافة الصعوبات من بداية التجهيز ومرورًا التنفيذ لهذه المبادرة ومتابعته المستمرة.

وشكر الزملاء في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وفي غرفة حائل على تنفيذ المبادرة وفقًا لرؤية سمو أمير المنطقة.

كما أؤكد أن توجيهات معالي مدير الجامعة بتقييم تجربة جامعة حائل هذا العام بالمبادرة وتلافي السلبيات في العام المقبل بإذن الله.

ومن جهته أكد نائب رئيس غرفة حائل الأستاذ فهد فايد الشمري أن مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لتعليم اللغة الانجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في منطقة حائل رائدة وفريدة من نوعها على مستوى المملكة وقد جنينا ثمارها العام الماضي في نسختها الأولى باستفادة أكثر من 1600 طالب وطالب ، وها نحن اليوم تختتم النسخة الثانية من المبادرة وقد يجني ثمارها أكثر من 1000 طالب وطالبة على أبواب الجامعات ، وقال الشمري نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على حرصهما على المتابعة المستمرة لنجاح هذه المبادرة ، كما نشكر شركاؤنا في المبادرة جامعة حائل والإدارة العامة لتعليم بحائل على ما بذلوه من جهود جبارة لإنجاح هذه المبادرة .

وقالت مديرة التدريب والابتعاث بتعليم حائل ورئيسة لجان قطاع البنات بمبادرة سموه الأستاذة هياء سليمان ” قبل شهر ونصف تقريبا شهدنا إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية ، واليوم نختتم النسخة الثانيه، والتي تميزت هذه العام بمنهجيتها ومتابعة حثيثة من قبل القائمين عليها والجهات المشاركة، ونحن إذ نثمن ونقدر لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز اهتمامة بهذا المبادرات النوعيةوالتي تثري بناتنا وأبناءنا ، لاستحثاث العقل والنهوض به ، وأضافت حضيت مبادرة سموه اهتمام المسؤولين بوزاره التعليم بأعتبارها مبادرة نوعية وسباقة حيث قام بزياره المبادرة ووقف عليها عددا من المسؤولين في الوزاره ، مثمنة دور جميع القائمات على هذه المبادرة متمنية لها الاستمرار للأعوام القادمة “.

فيما عبرن الطالبات المستفيدات من مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لتعليم اللغة الإنجليزية عن مدى استفادتهن من هذه المبادرة والتي ستأهلن للمرحلة الجامعية إذ تنمي وتدعم المهارات والمعارف الثقافية ، وتطور من مهاراتهن اللغوية ، وتسهيل دارستهن الجامعية ، مقدمات شكرهن لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، متمنيات استمرار هذه المبادرة الداعمة والمحفزة للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية .