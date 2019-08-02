احدث الأخبار

أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم – رحمه الله –
أبرز المواد
 إختتام مبادرة أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام ١٤٤٠هـ
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تستضيف لقاء “مبادرات الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”
المنطقة الشرقية
 حرس الحدود يباشر مهامه في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 “النائب العام” يوجه بصفة عاجلة القبض على أشخاص ظهروا في فيديو يطلقون النار من رشاشات
أبرز المواد
 تذاكر طيران من إمارة الباحة لزوار الفعاليات
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى لبنان يودّع طلائع حجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يفوز بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عامًا على مستوى العالم
أبرز المواد
 المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني
أبرز المواد
 وزير الاتصالات يطلع على تجربة الجيل الخامس لشبكة زين في موسم الحج #حج_ذكي
أبرز المواد
 وزير العدل يعتمد القواعد الجديدة للمصالحة
أبرز المواد
 الذهب يسجل أدنى مستوى في أسبوعين
أبرز المواد
أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم – رحمه الله –

أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم – رحمه الله –

أبرز المواد
إختتام مبادرة أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام ١٤٤٠هـ

إختتام مبادرة أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام ١٤٤٠هـ

أبرز المواد
غرفة الأحساء تستضيف لقاء “مبادرات الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”

غرفة الأحساء تستضيف لقاء “مبادرات الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”

المنطقة الشرقية
حرس الحدود يباشر مهامه في المشاعر المقدسة

حرس الحدود يباشر مهامه في المشاعر المقدسة

أبرز المواد

أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم – رحمه الله –

أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم – رحمه الله –
http://almnatiq.net/?p=758044
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز – رحمه الله – في قصر الأمير بندر بالرياض مساء اليوم المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء ، والفضيلة والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .
كما استقبل أصحاب السمو الملكي الأمراء ، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني الذي قدم العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز – رحمه الله – .
وأعرب أصحاب السمو الملكي الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة ، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

روابط ذات صلة

إختتام مبادرة أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام ١٤٤٠هـ

إختتام مبادرة أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام ١٤٤٠هـ
حرس الحدود يباشر مهامه في المشاعر المقدسة

حرس الحدود يباشر مهامه في المشاعر المقدسة
“النائب العام” يوجه بصفة عاجلة القبض على أشخاص ظهروا في فيديو يطلقون النار من رشاشات

“النائب العام” يوجه بصفة عاجلة القبض على أشخاص ظهروا في فيديو يطلقون النار من رشاشات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*