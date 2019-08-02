احدث الأخبار

زلزال قوي يضرب وسط تشيلي بقوة 6،6 درجات
أبرز المواد
 رسمياً.. تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية
أبرز المواد
 أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم – رحمه الله –
أبرز المواد
 إختتام مبادرة أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام ١٤٤٠هـ
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تستضيف لقاء “مبادرات الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”
المنطقة الشرقية
 حرس الحدود يباشر مهامه في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 “النائب العام” يوجه بصفة عاجلة القبض على أشخاص ظهروا في فيديو يطلقون النار من رشاشات
أبرز المواد
 تذاكر طيران من إمارة الباحة لزوار الفعاليات
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى لبنان يودّع طلائع حجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يفوز بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عامًا على مستوى العالم
أبرز المواد
 المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني
أبرز المواد
 وزير الاتصالات يطلع على تجربة الجيل الخامس لشبكة زين في موسم الحج #حج_ذكي
أبرز المواد
زلزال قوي يضرب وسط تشيلي بقوة 6،6 درجات

زلزال قوي يضرب وسط تشيلي بقوة 6،6 درجات

أبرز المواد
رسمياً.. تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية

رسمياً.. تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية

أبرز المواد
أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم – رحمه الله –

أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم – رحمه الله –

أبرز المواد
إختتام مبادرة أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام ١٤٤٠هـ

إختتام مبادرة أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام ١٤٤٠هـ

أبرز المواد

زلزال قوي يضرب وسط تشيلي بقوة 6،6 درجات

زلزال قوي يضرب وسط تشيلي بقوة 6،6 درجات
http://almnatiq.net/?p=758052
المناطق _ وكالات

ضرب زلزال بقوة 6،6 درجات على مقياس ريختر وسط تشيلي اليوم.
وذكر مكتب الطوارئ التابع للحكومة أن مركز الزلزال كان على مسافة 47 كلم إلى الغرب من منتجع بتشيليمو في منطقة أو هيجينز المطلة على المحيط الهادئ.
وبينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، أكد المكتب أنه لا يوجد هناك خطر من حدوث موجات مد عاتية تسونامي جراء الزلزال.
وتعد تشيلي جزء من حلقة النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بتكرار وقوع الزلازل والبراكين بها.

روابط ذات صلة

رسمياً.. تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية

رسمياً.. تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية
أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم – رحمه الله –

أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم – رحمه الله –
إختتام مبادرة أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام ١٤٤٠هـ

إختتام مبادرة أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنسختها الثانية للعام ١٤٤٠هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*