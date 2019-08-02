صحف إسبانية : تركي آل الشيخ يشتري نادٍ إسباني

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كشفت صحيفة “La Voz de Almería” الإسبانية، أن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، أنهى كافة إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني.

وقالت الصحيفة الإسبانية: إن “توقيع العقود رسميًا سيكون غدًا الجمعة، على أن يستلم تركي آل الشيخ النادي يوم الاثنين القادم”، لافتةً إلى أنه دفع حوالي 20 مليون يورو مقابل ألميريا، والاتفاقية تمت كاملة”.

وأضافت الصحيفة: أن تركي آل الشيخ، اتفق مع ألفونسو جارسيا، رئيس ألميريا،على جميع الأمور القانونية لنقل الملكية لكن يبقي فقط الإعلان الرسمي عن كل شئ.