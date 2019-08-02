“تعليم الرياض” توجه طلبًا هامًا إلى المستحقين لمكافأة الـ50 ألف

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طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، كافة منسوبيها في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس من الخريجين الجامعيين المستحقين لمكافأة الـ50 ألفا، ممن تم إيقاف صرف المكافأة لهم قبل تاريخ 19 ذي القعدة 1407هــ إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية بالإدارة والتقدم بطلباتهم لصرف المكافأة المستحقة لهم.

وأوضح مدير التعليم بمنطقة الرياض بالإنابة عبدالله الغنام، أن هذا الإجراء يأتي استنادًا للموافقة السامية على قرار مجلس الوزراء بنظامية صرف المكافاة للخريجين الجامعيين عند تعيينهم بالدولة، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم باستحقاق من تم تعيينهم للمكافأة ولم تصرف لهم في حينه، وذلك قبل تعميم إيقافها بتاريخ ١٩ من ذي القعدة ١٤٠٧هــ.

وأضاف “الغنام”: أنه على المتقدمين الإقرار بعدم أسبقية صرف المكافأة وأن تكون الدراسة الجامعية بنظام الانتظام مع إرفاق صورة من وثيقة التخرج وقرار التعيين والمباشرة بعد التعيين والهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي (الآيبان) مصدق من البنك، مبينًا أنه في حال كان المستحق متوفى فيتوجب إحضار وكالة شرعية وصك حصر للورثة وصورة من الحساب البنكي للوكيل.

وأشار مدير التعليم بمنطقة الرياض بالإنابة، إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات وتسليم المستندات هو الثلاثاء 26 من ذي الحجة 1440هــ مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على حصر المستحقين للمكافأة والرفع ببياناتهم إلى الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة استعدادًا لصرفها لهم.