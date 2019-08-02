الهيئة الملكية بالجبيل تنظم ورشة عمل ” التحديات البيئة التي تواجه الشركات في النفايات الصناعية “

الجبيل الصناعية - عبدالله السعيدي



أقامت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة تطوير الأعمال بتنسيق ورشة عمل بعنوان ” التحديات البيئة التي تواجه الشركات في النفايات الصناعية ” وبتنظيم من اللجنة البيئة الفرعية المنبثقة من لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي وبمشاركة العديد من ممثلي الشركات الصناعية صباح الخميس في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه أوضح مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عويد الرشيدي أن مجال النفايات الصناعية والبلدية يشكل هاجس وتحدياً كبير للبيئة إضافة إلى المجال الاستثماري من خلال التكاليف التي تكبدها الشركات في هذا المجال.

وتطرق إلى قيام لجنة البيئة بعمل عرض للشركات لمناقشة الخطط الاستراتيجية للهيئة الملكية بالجبيل للتعامل مع النفايات الصناعية والبلدية حتى عام 2030 حيث مكن ذلك من وضوح الصورة لدى الشركات الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية بوجود طاقة استيعابية متوفرة للتعامل مع هذه المخرجات الصناعية بما يتوافق مع المعايير البيئية ودون أن يشكل ذلك أي تحدي للبيئة بشكل عام.

كما أفاد إلى أنه من خلال تنظيم هذه الورشة سينتج عنها عدد من ورش العمل الفرعية واللجان التنسيقية لتطبيق مخرجات هذه الورشة بشكل واقعي وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة بمدينة الجبيل الصناعية.