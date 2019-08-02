68 أسرة تستفيد من صدقة اللحوم ببر الصالحية

المناطق _ منال الدوسري

استفادت 68 أسرة من مشروع صدقة اللحوم الذي نفذه مركز الصالحية التابع لجمعية البر بالاحساء مؤخرا.

وذكر مدير المركز عبدالله المهيني بأن مشروع صدقة اللحوم يعتبر احد المشاريع التي يعمل عليها المركز لتوفير احتياجات الاسر المستفيدة من اللحوم الطازجة بشكل دوري.

وأضاف المهيني بان المركز يستقبل اهل البر والإحسان الراغبين في أداء صدقاتهم من أجل ايصالها عن مستحقيها نيابة عنهم حيث يقوم المركز ومن خلال عدد من المتطوعين بتوزيع اللحوم عبر برادات خاصة لضمان جودة اللحوم وعدم تلفها اثناء عملية التوزيع.

وشكر المهيني المتبرعين والمتبرعات من أهل الخير في هذا الوطن المعطاء على ما يقدمونه من دعم ومساندة للمركز، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.