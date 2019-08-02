إنشاء جمعية التنمية بمحافظة بني حسن وعادل بن حمود رئيساً لها

المناطق _ الباحة

صدر قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بإنشاء

جمعية التنميه الاجتماعيه ببني حسن لتكون رافداً من روافد العمل الاجتماعي لخدمة قرى وسط محافظة بني حسن وقد تم تشكل مجلس إدارة الجمعية من خلال ترشيح الجمعيه العموميه لهم وهم

رجل الاعمال الاستاذ عادل بن حمود رئيساً للمجلس

الاستاذ ذياب بن علي الدرمحي نائبا للرئيس

الاستاذ محمد بن احمد علي عضواً ومشرفاً مالياً

الاستاذ محمد بن مطر الزهراني عضواً

الاستاذ فيصل بن عبدالله الزهراني عضواً

الاستاذ علي بن شباب الزهراني عضواً

المهندس سعيد بن علي الزهراني عضواً

الاستاذ يحيى بن سعيد اللساب عضواً

الاستاذ صالح بن حسن عضواً

من جانبه رفع رئيس جمعية التنمية التعاونية بمحافظة بني حسن الاستاذ عادل بن حمود الزهراني شكره وتقديره لسمو امير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعمه واهتمامه

كما قدم شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس احمد الراجحي ولمحافظ بني حسن

الاستاذ خضر الفقيه