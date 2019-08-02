أول تعليق من ريما بنت بندر سفيرة المملكة في واشنطن بشأن قرار إلغاء الولاية على المرأة في السفر !

المناطق_الرياض

علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، على قرار إلغاء نظام الولاية على المرأة أثناء السفر، والذي جاء ضمن حزمة تعديلات أخرى في نظام وثائق السفر والأحوال المدنية.

وقالت الأميرة ريما في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نعرب عن سعادتنا من قرار المملكة بإدخال تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، والتي تهدف إلى رفع مكانة المرأة داخل المجتمع السعودي، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بالحصول على جوازات سفر والتجوال بالخارج بشكل مستقل”.

وواصلت الأميرة “ريما”، قائلة: “لطالما انتظرنا تلك التعديلات، سواء إدراج المرأة في المجلس الاستشاري أو إصدار تراخيص قيادة لها، لقد أثبتت القيادة مدى التزامها وحرصها على المساواة بين الرجل والمرأة”.

وأضافت: “هذا الإجراءات الجديدة تعتبر بمثابة تاريخًا جديدًا، وتدعوا للمشاركة المتساوية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، إنه نهج شمولي للمساواة بين الجنسين”.

وخلال الساعات القليلة الماضية، اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتصدرهاشتاج #لا_ولاية_على_سفر_المرأة قائمة الأعلى تدوالًا على مستوى العالم، ووصل عدد التغريدات المشيدة بالقرارات الجديدة أكثر من 250 ألف تغريدة.