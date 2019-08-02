حرائق تلتهم غابات سيبيريا… وتفاقم الضغوط على الكرملين

المناطق_وكالات

لم يكن ينقص الكرملين وهو يواجه تحديات خارجية متزايدة، وتدهورا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على المستوى الداخلي أسفر عن تصاعد مزاج الاحتجاجات وتدني شعبية الرئيس فلاديمير بوتين، إلا كارثة بيئية تزيد من صعوبة الأوضاع وتساهم في هز الثقة بأداء الحكومة الروسية

نحو ثلاثة ملايين هكتار من الغابات تحترق في سهول سيبيريا الشاسعة، وبعد مرور أكثر من أسبوعين على اشتعال الحرائق فيها تبدو السلطات عاجزة عن مواجهتها، وبرزت تحذيرات من تداعيات بيئية خطيرة على روسيا وبلدان مجاورة. وبسبب الحرائق الأوسع في تاريخ روسيا خيمت سحابات من الضباب الدخاني بشكل كامل على مناطق واسعة في شمال البلاد تشكل أقاليم خاكاسيا وألطاي وكيميروفو ونوفوسيبيرسك وأومسك وتومسك. وتمتد الحرائق حاليا من مقاطعة إيفينكي بإقليم كراسنويارسك ومنطقة خانتي مانسيسك إلى غورني ألطاي ومن جمهورية آمور (شمال شرق) إلى الأورال وسط روسيا. ووفقا لتقديرات وزارة الطوارئ فقد وصل الدخان الناتج عن الحرائق إلى البلدان المجاورة. واللافت أن التحرك الرسمي للحكومة الروسية تأخر لمدة زادت عن أسبوع، ما فاقم من وجهة نظر ناشطين في مجالات البيئة من الكارثة المتصاعدة. وأعلنت أوساط حكومية في البداية أنه سيكون من الصعب مواجهة موجة الحرائق القوية وأن انتظار انحسارها يعد أفضل من ناحية التكلفة المتوقعة لمواجهتها. لكن الحكومة الفيدرالية اضطرت إلى التدخل بعد اتساع دائرة الانتقادات، وأمام الحرج السياسي الذي تسبب فيه العجز عن مواجهة الحرائق للكرملين، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين وعرض المساعدة الفنية لإخماد الحرائق

وبرغم اتخاذ القرار بتدخل الطيران التابع للجيش في عمليات مكافحة الحرائق رأت أوساط روسية أن القرار جاء «متأخرا جدا وأن الوضع سيكون أصعب حاليا». وخصص الجيش الروسي نحو 3000 شخص و390 وحدة تقنية أرضية و28 طائرة كبيرة، فضلا عن 10 طائرات خاصة لمواجهة المواقف الطائرة وعشرات المروحيات لمواجهة الحرائق التي تمتد على مساحة تبلغ ضعفي مساحة دولة مثل الجبل الأسود، أو تعادل تقريبا مساحة بلجيكا

ومع البدء المتأخر في مواجهة الكارثة وجهت المعارضة انتقادات قاسية لأداء رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف خصوصا في الشق المتعلق بتقديم الحكومة مذكرة إلى النيابة العامة تطالب فيها بفتح تحقيق لتحديد الأشخاص أو الجهات التي تسببت باندلاع الحرائق. ورأت شبكة «نيوز رو» الإلكترونية واسعة الانتشار أنه «من المثير للاهتمام أن السلطات الروسية تتصرف بشكل متماثل في كل من المواقف في السياسات الخارجية والداخلية، وفي الموقف مع الحرائق – فهي تبحث عن أعداء مذنبين بما يحدث»

وكان ميدفيديف، طالب في اجتماع حكومي بالتحقق مما إذا كان شخص ما قد أشعل النار في الغابات في سيبيريا عن قصد لإخفاء أدلة حول قطع الأشجار والاتجار غير القانوني بالخشب». كما طاولت الانتقادات التأخر في التحرك لمواجهة الحرائق، وقال سيرغي أبانين، نائب رئيس مركز إحدى الإدارات في وزارة الطوارئ الروسية، إنه «لم يتم اتخاذ تدابير كافية للقضاء على بؤر النيران». ونقلت وكالة أنباء «تاس» عنه: «تم إبلاغ الجهات المعنية في الحكومة بتوقعات وزارة الطوارئ ومؤسسات معنية أخرى حول الوضع في مناطق سيبيريا. لكن الحكومة لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكافية لمنع الحرائق والقضاء على فرص انتشارها الواسع»

وفقاً لأبانين «يتطور الوضع مع الحرائق في سيبيريا والشرق الأقصى وفي بعض مناطق الأورال وفقاً لسيناريو غير مواتٍ – في المستقبل القريب لن تكون هناك أمطار خطيرة على الغابات المحترقة، ولن يكون هطول الأمطار القليلة المتوقعة كافيا لإخماد الحريق. وسوف يزداد الوضع سوءاً حتى فبراير (شباط) المقبل»

وأشار خبراء إلى عواقب بيئية خطيرة تنتظر المنطقة وروسيا، ووفقاً لإريك خاسانوف، كبير الباحثين في معهد عموم روسيا لبحوث الحرائق التابع لوزارة الطوارئ، فإن «تلوث الهواء بكمية كبيرة من منتجات الاحتراق أثناء الحرائق الكبيرة يمكن أن يؤدي إلى عواقب بيئية ومناخية كبيرة»

على سبيل المثال، استشهد الخبير في عامي 1972 و2010. عندما تم احتراق ما مجموعه أكثر من 1.4 مليون هكتار من الغابات. وفقا لخاسانوف، ثم انبعاث ما بين 15 إلى 20 مليون طن من أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون في الجو. بالإضافة إلى ذلك، تبدأ الحرائق الطبيعية على مساحة كبيرة في دعم نفسها: وترتفع درجة الحرارة المحيطة بها، ولا يسمح الدخان للأعاصير الجوية المحملة بالأمطار بالوصول إلى المنطقة

وقال الخبير بأن الغابات الصنوبرية المتأثرة بالحرائق في الجزء الشمالي من شرق سيبيريا سوف تحتاج إلى 100 عام على الأقل للتعافي الكامل

كما أعلن خبراء أن الدخان ونواتج حرائق غابات سيبيريا واسعة النطاق، يمكن أن تسهم في زيادة الاحترار العالمي وسرعة ذوبان جليد القطب الشمالي

ولتوضيح ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية عن ممثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن تساقط السخام والرماد على الجليد يجعله غامق اللون، ما يؤدي إلى انخفاض قدرته على عكس أشعة الشمس، وبالتالي يمتص حرارة أشعة الشمس بشكل أعلى، ما يسبب ذوبان جليد القطب الشمالي، علاوة على هذا تتحرر كميات إضافية من غازات الاحتباس الحراري، ما يؤدي إلى تفاقم التغيرات المناخية ويساعد على حدوث حرائق كبيرة على المدى البعيد