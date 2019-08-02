«الثوري» يعترف بخطة إرهابية في المنطقة.. وبريطانيا: لا مقايضات مع «الملالي»

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An F-15E Strike Eagle assigned to the 336th Expeditionary Fighter Squadron refuels from a KC-10 Extender, at an undisclosed location in Gulf, during a surface combat air patrol mission, in this undated handout picture released by U.S. Air Force on June 27, 2019. Erin Piazza/U.S. Air Force/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS- THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
http://almnatiq.net/?p=758083
المناطق_رويترز

استبعدت بريطانيا مجدداً أمس (الخميس) أي مفاوضات حول مبادلة ناقلة إيرانية تم احتجازها قرب جبل طارق بناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها طهران في الخليج

وقال وزير الخارجية دومينيك راب خلال زيارة إلى بانكوك «لن نقايض: إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة ترفع علم بريطانيا بشكل غير قانوني فإنه يتعين الالتزام بحكم القانون وحكم القانون الدولي»، مضيفاً: «لن نقايض سفينة احتجزت بشكل قانوني بسفينة احتجزت بشكل غير قانوني: هذه ليست الطريقة التي ستخرج بها إيران من عزلتها»

وتابع قائلا «لذا أخشى أنه لا يوجد أي شكل من المقايضة أو المساومة أو الربط مطروح على الطاولة»

وتصاعدت التوترات بين إيران وبريطانيا منذ سيطرت قوات إيرانية خاصة على ناقلة ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بتهمة انتهاك عقوبات على سورية

من جهة أخرى، اعترف النائب السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني أمس عن وجود مخططات إرهابية يجري الترتيب لها بين الحرس الثوري الإرهابي ومليشياته في لبنان واليمن في حال تنفيذ واشنطن هجوما على طهران

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن جواني قوله: «في حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة»، مضيفاً:«أي عدوان على إيران، سيواجه محور المقاومة من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن»

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