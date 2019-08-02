ترمب يطالب أوروبا باستقبال «دواعشها» المحتجزين في سوريا

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، الدول الأوروبية استقبال مواطنيها الذين ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم “داعش” في سوريا، أو مواجهة فرص إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين المقبوض عليهم وعودتهم إلى أوروبا

وقال ترامب للصحافيين خارج البيت الأبيض: ” لدينا آلاف من مقاتلي تنظيم داعش نريد من أوروبا أن تأخذهم، ودعونا نرى إذا فعلت ذلك، وإذا لم تفعل، عندئذ سوف نضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم كى يتجهوا نحو أوروبا”

وتحتجز قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سورية والمدعومة من الولايات المتحدة هؤلاء السجناء