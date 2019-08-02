احدث الأخبار

ترمب يطالب أوروبا باستقبال «دواعشها» المحتجزين في سوريا
منوعات
 «الثوري» يعترف بخطة إرهابية في المنطقة.. وبريطانيا: لا مقايضات مع «الملالي»
أبرز المواد
 كشف جديد لمرضى السرطان.. العلاج قد يكون في الغذاء
أبرز المواد
 حرائق تلتهم غابات سيبيريا… وتفاقم الضغوط على الكرملين
أبرز المواد
 ترمب يعتزم إصدار إعلان بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 محكمة في الرياض تفسخ عقد نكاح امرأة من زوجها !
أبرز المواد
 بالفيديو: اختطاف طفلة 3 سنوات واغتصابها جماعيًا وقطع رأسها
أبرز المواد
 أول تعليق من ريما بنت بندر سفيرة المملكة في واشنطن بشأن قرار إلغاء الولاية على المرأة في السفر !
أبرز المواد
 هطول أمطار رعدية في الطائف وجازان وعسير
أبرز المواد
 إنشاء جمعية التنمية بمحافظة بني حسن وعادل بن حمود رئيساً لها
منطقة حائل
 68 أسرة تستفيد من صدقة اللحوم ببر الصالحية
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تنظم ورشة عمل ” التحديات البيئة التي تواجه الشركات في النفايات الصناعية “
المنطقة الشرقية
ترمب يطالب أوروبا باستقبال «دواعشها» المحتجزين في سوريا

ترمب يطالب أوروبا باستقبال «دواعشها» المحتجزين في سوريا

منوعات
«الثوري» يعترف بخطة إرهابية في المنطقة.. وبريطانيا: لا مقايضات مع «الملالي»

«الثوري» يعترف بخطة إرهابية في المنطقة.. وبريطانيا: لا مقايضات مع «الملالي»

أبرز المواد
كشف جديد لمرضى السرطان.. العلاج قد يكون في الغذاء

كشف جديد لمرضى السرطان.. العلاج قد يكون في الغذاء

أبرز المواد
حرائق تلتهم غابات سيبيريا… وتفاقم الضغوط على الكرملين

حرائق تلتهم غابات سيبيريا… وتفاقم الضغوط على الكرملين

أبرز المواد

ترمب يطالب أوروبا باستقبال «دواعشها» المحتجزين في سوريا

http://almnatiq.net/?p=758084

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، الدول الأوروبية استقبال مواطنيها الذين ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم “داعش” في سوريا، أو مواجهة فرص إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين المقبوض عليهم وعودتهم إلى أوروبا

وقال ترامب للصحافيين خارج البيت الأبيض: ” لدينا آلاف من مقاتلي تنظيم داعش نريد من أوروبا أن تأخذهم، ودعونا نرى إذا فعلت ذلك، وإذا لم تفعل، عندئذ سوف نضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم كى يتجهوا نحو أوروبا”

وتحتجز قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سورية والمدعومة من الولايات المتحدة هؤلاء السجناء

روابط ذات صلة

بالفيديو: اختطاف طفلة 3 سنوات واغتصابها جماعيًا وقطع رأسها

بالفيديو: اختطاف طفلة 3 سنوات واغتصابها جماعيًا وقطع رأسها
صحف إسبانية : تركي آل الشيخ يشتري نادٍ إسباني

صحف إسبانية : تركي آل الشيخ يشتري نادٍ إسباني
الرئيس الفلبيني يهدد ذبابة بالقتل أثناء إلقائه كلمة أمام الجمهور!

الرئيس الفلبيني يهدد ذبابة بالقتل أثناء إلقائه كلمة أمام الجمهور!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*