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ترمب يعتزم إصدار إعلان بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي

ترمب يعتزم إصدار إعلان بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=758085
المناطق_وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيصدر إعلانا بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة

ولم يذكر البيت الأبيض مزيدا من التفاصيل

وهدد ترامب، الذي يتهم التكتل الأوروبي بارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة مع الولايات المتحدة، بفرض رسوم على السيارات الأوروبية، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد نهائي للمحادثات في تشرين ثان/نوفمبر

كما كانت هناك تهديدات بزيادة رسوم الاستيراد على سلع ومنتجات بمليارات الدولارات مثل المواد الغذائية والمشروبات الكحولية وغيرها من المنتجات الأوروبية. كما خاضت بروكسل وواشنطن نزاعات حول شركتي الطيران العملاقتين إيرباص وبوينج

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