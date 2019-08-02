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محكمة في الرياض تفسخ عقد نكاح امرأة من زوجها !

محكمة في الرياض تفسخ عقد نكاح امرأة من زوجها !
http://almnatiq.net/?p=758092
المناطق_الرياض

قالت مصادر إن قاضيا بمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض أنصف مواطنة بفسخ عقد نكاحها، بعد أن تقدّمت للمحكمة بدعوى تطالب فيها بتطليقها من زوجها، بسبب سلوكه السيِئ وطردها من المنزل وهجرها تسع سنوات.

ووفقا لـ “عكاظ”، كشفت المدعية في دعواها أنها وعلى الرغم من أنها أحسنت عشرته وأنجبت منه ستة أولاد إلا أنه تركهم دون نفقة ولا مأوى، وفي الجلسة الأولى للمحاكمة تغيب الزوج بلا عذر رغم إبلاغه رسميا.

كما حضرت المدعية فيما غاب المدعى عليه أو من يمثله في الجلسة الثانية، وبعد تأكد القاضي من صحة بينة المدعية أصدر قرارا بفسخ نكاح المرأة عن زوجها.

وقرر القاضي فسخ عقد نكاح المرأة، بناء على صحة ما جاء في دعواها، ولما قرره القضاء من أن الضرر يزال ولأن بقاء المرأة في عقد الزوجية مع انقطاع المدعى عليه عنها وعدم تواصله معها أو تركه أي مال تنفق منه على نفسها وعلى أولادها كل ذلك ألحق ضرراً بالغاً بها ولأن الضرر في الشريعة مرفوع.

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