تفاصيل الوظائف الشاغرة لخريجات الثانوية في طيران أديل

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أعلنت شركة طيران أديل عن توفر 20 وظيفة شاغرة للنساء من حملة الثانوية العامة للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومحافظة جدة بمسمى طاقم طائرة Cabin Crew.

ملخص العمل: طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

ومن ضمن المسؤوليات: مسؤولة عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة والتأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة والحصول على رخصة طاقم الطائرة.

اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة وضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة والمساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

ومن ضمن الشروط ان يكون الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 30 سنة والحد الأدنى للطول 160 سم وإجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا. أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية وأن تكون المتقدمة شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الأخرين مع خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.

صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة ويجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

وسيكون التقدم متاحاً بموقع الشركة حتى الأول من فبراير 2020.