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مجلس الشيوخ الاميركي يقر مشروع قانون الموازنة

مجلس الشيوخ الاميركي يقر مشروع قانون الموازنة
http://almnatiq.net/?p=758119
المناطق_وكالات

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي  مشروع قانون للموازنة يُعتبر ثمرة إجماع بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، ويشمل زيادةً في الإنفاق الفدرالي بقيمة 320 مليار دولار ويدفع شبحَ شَللٍ بالموازنة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسيّة المقبلة

وتمّت الموافقة على مشروع القانون بأغلبيّة 67 صوتًا مقابل 28 في مجلس الشّيوخ حيث يُمثّل الجمهوريون الأغلبيّة، وذلك بعد أسبوع من اعتماده في مجلس النوّاب ذي الأغلبيّة الديموقراطيّة. ويجب الآن إحالته إلى الرئيس دونالد ترامب ليُوقّعه

ويُتيح النص للحكومة الفدرالية مزيدا من الاقتراض، وبالتالي إبعاد خطر التخلّف عن السداد في الأشهر المقبلة

والخميس، صوَّت العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ضدّ النص، بينهم تيد كروز (تكساس) وريك سكوت (فلوريدا) وميت رومني (يوتا)

وقال كروز في بيان إنّ مشروع قانون الموازنة هذا يُعتبر “فرصةً ضائعة أخرى لاحتواء الإنفاق الزائد للحكومة”

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