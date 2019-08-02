استقبال أولى دفعات ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة

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تزينت الأبراج الخاصة باستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة في مكة المكرمة بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – احتفاءً وتكريماً بالضيوف، حيث ضمت لوحات ترحيبية توضح كرم الضيافة والحفاوة لضيوف خادم الحرمين الشريفين من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء وأسر وذوي الشهداء المشمولين بالأوامر الملكية لأداء فريضة الحج ضمن البرنامج.

وأنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، جميع الاستعدادات لاستقبال أولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هذا العام 1440هـ، الذي يبدأ وصولهم اليوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة، عبر رحلات مجدولة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

وتمثل هذه الدفعة “350” ضيفاً من أصل “6000” حاج وحاجة سيصلون تباعاً عبر رحلات متواصلة خلال الأيام القادمة لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج للمستضافين.

وتتضمن هذه الدفعة عدداً من أسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلاندا، إلى جانب الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وأفريقيا، وسيكون في استقبالهم عدد من كبار المسؤولين بالوزارة ورؤساء اللجان العاملة في البرنامج.

وتعمل جميع اللجان في البرنامج على مدار الساعة ضمن خطة استراتيجية اعتمدها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بما يضمن توفير خدمات راقية للمستضافين، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ “6000” حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، لـ(53,747) حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.