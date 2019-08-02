وظائف في خدمات الملاحة الجوية السعودية

وظائف في خدمات الملاحة الجوية السعودية

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وظائف في خدمات الملاحة الجوية السعودية

وظائف في خدمات الملاحة الجوية السعودية
http://almnatiq.net/?p=758148
المناطق_الرياض

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف تقنية في مجال أمن المعلومات لحملة البكالوريوس مع الخبرة بالمسميات والشروط التالية:

محلل أمن المعلومات (Information Security Analyst): بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة نظم) أو ما يعادلهم
وخبرة 3 سنوات، ويفضل من لديهم شهادات مهنية مثل (CISSP, CISM).

مهندس أمن المعلومات (Information Security Architect): بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة نظم) أو ما يعادلهم وخبرة 6 سنوات ويفضل من لديهم شهادة مهنية (TOGAF أو SABSA).

وسيتم التقدم من خلال الموقع الالكتروني.

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