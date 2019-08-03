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نيمار يعلنها مجددا: لن ألعب بقميص باريس سان جرمان

نيمار يعلنها مجددا: لن ألعب بقميص باريس سان جرمان
http://almnatiq.net/?p=758183
المناطق - وكالات

أبلغ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مجددا فريقه باريس سان جرمان بعدم رغبته في الاستمرار مع النادي موسما جديدا، بحسب تقارير صحفية.

وأوضحت مصادر أن نيمار البالغ من العمر 27 عاما يحاول الضغط بشتى الطرق على مسؤولي الفريق الفرنسي من أجل تسهيل عملية عودته إلى برشلونة، كما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

من جهتها، قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن المهاجم البرازيلي يرفض التفاوض مع إدارة فريق عاصمة الأنوار على أي شروط للاستمرار مع النادي، حيث يشدد على أنه “لا يريد اللعب مجددا بقميص باريس سان جرمان”.

هذا وذكرت صحيفة “ليكيب”واسعة الانتشار في فرنسا أن نيمار، الذي يستمر عقده حتى عام 2022، سيعود إلى إسبانيا رغم أن برشلونة “غير قادر إلى حدود الساعة على تلبية المطالب المادية لإتمام الصفقة”.

ولم يخض نجم المنتخب البرازيلي، إلى حدود الساعة، أي مباراة ودية مع سان جرمان، استعدادا للموسم المقبل، مما يعني أن قراره محسوم ولن يتراجع بشأنه.

ويتردد أن باريس سان جرمان يريد أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 222 مليون يورو) مقابل الاستغناء عن نيمار.

وكان نيمار انتقل، في صيف عام 2017، إلى باريس قادما من برشلونة، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

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