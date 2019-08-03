بالفيديو.. طائرة تهبط في شارع يعج بالسيارات

المناطق - وكالات

ذكرت الشرطة الأميركية، الخميس، أن طائرة صغيرة هبطت اضطراريا في شارع يعج بالسيارات في ولاية واشنطن غربي البلاد.

وحسبما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”، فقد أجبر قائد طائرة من طراز “كي أر 2” على الهبوط الاضطراري، بعدما واجهته مشكلة في نظام الوقود الخاص بالطائرة.

وسجل فيديو هبوط الطائرة الصغيرة في الشارع الشرطية الأميركية جوانا باتيست أثناء دورية اعتيادية في مدينة باركلاند بولاية واشنطن. التي نشرته على صفحتها على تويتر.

وأثار الهبوط دهشة السائقين، خاصة قدرة الطيار على تأمين الهبوط في الشارع واستغلال الفراغات بين المركبات حتى يصل الأرض بسلام، ومن ثم التوقف عن إشارة المرور.

وقال السائق دينيس ديسنر لتلفزيون محلي إن الطائرة اقتربت من سيارته لدرجة اعتقد أنها ستصطد به، لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف أنه ترجل من سيارته ليتأكد من أن الطيار بخير.