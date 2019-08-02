كساب العتيبي ينكر قدسية المسجد الأقصى مسرى رسول الله وأولى القبلتين

المناطق-الرياض

واصل “كساب العتيبي” إثارة الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بتغريدة جديدة، قلل فيها من قدسية المسجد الأقصى ثالث الحرمين وأولى القبلتين.

وكتب كساب الذي لا يمثل سوى نفسه فيما يكتب، في التغريدة الغريبة التي قلل منها من قدسية أولى القبلتين بزعمه: “لا يوجد قداسة لأي وطن عندي سوى المملكة العربية السعودية، ولا قداسة لأي مسجد سوى بيت الله الحرام في مكة المُكرّمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة”، وتابع: “أما القدس، فقداسته أدبية كبيت من بيوت الله، مثله مثل مسجد حارتنا”.

وأثارت تغريدة كساب سخطا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لفداحة الخطأ الذي ارتكبه ضد أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالث الحرمين الشريفين الذي يعتبر قضية إسلامية لا جدال فيها.

هذه التغريدة التي استفزت مشاعر المغردين السعوديين قبل غيرهم قادتهم لانتقاد ما كتبه كساب حيث كتب المغرد “غانم الهلابي”: لا يالحبيب يفرق كثير ..من المساجد التي تشد إليها الرحال .والصلاة فيه بخمسمائة صلاة .وعرج منه بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء.

وكتب مغرد آخر رمز لأسمه بـ”عزيز” : تكمن القدس ومسجدها الأقصى أنها معرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وتكمن القدس لأنها في الأرض التي بارك الله حولها وتكمن القدس إنها أرض الأنبياء و أن اليهود والمسيحية أعينهم عليها دائما حتى تقوم الساعة وتكمن القدس لأنها في أرض العرب واحتلها الصهاينة.

وقال المغرد “مفرح الأسمري”: “مثل مسجد حارتكم ؟؟؟ طيب وش قولك في حديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى”. متفق عليه.

ويشتهر المغرد كساب العتيبي بآرائه المثيرة للجدل على سبيل خالف تعرف والتي كان آخرها تشجيعه للمنتخب السنغالي على حساب نظيره الجزائري في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وسبق أن أبرز عن سعادته لإقصاء المنتخب التونسي أمام السنغال في الدوري نصف النهائي.